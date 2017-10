77-jähriger Bauer in Kärnten von Kalb attackiert und schwer verletzt

Tier attackierte Mann wiederholt mit dem Kopf im Brustbereich

Klagenfurt – Ein 77-jähriger Landwirt ist am Dienstagnachmittag auf einer Weidefläche in Millstatt am See (Bezirk Spittal/Drau) von einem zwei Jahre alten, 500 Kilo schweren Kalb zu Boden gestoßen worden. Das Tier attackierte den Mann wiederholt mit dem Kopf im Brustbereich, berichtete die Polizei.

Eine 68-jährige Pensionistin hörte Hilferufe und eilte herbei. Sie konnte die Kalbin mit Hilfe eines Stockes vertreiben. Der Bauer erlitt Brustkorbverletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber RK1 in das Krankenhaus Spittal/Drau geflogen. (APA, 24.10.2017)