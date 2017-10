Früherer US-Astronaut Paul Weitz gestorben

Weitz war Kommandant der ersten Mission der Raumfähre "Challenger"

Orlando – Der frühere US-Astronaut und Kommandant der ersten Mission der Raumfähre Challenger, Paul Weitz, ist tot. Der 85-Jährige sei am Montag im Bundesstaat Arizona gestorben, bestätigte eine Sprecherin der Astronaut Scholarship Foundation am Dienstag in Orlando. Die Organisation habe einen großartigen Freund, Helden und Entdecker verloren, betonte sie.

Teil der Skylab-Crew

Nach Angaben der US-Weltraumorganisation NASA wurde Weitz 1966 als Astronaut ausgewählt. 1973 gehörte er zur ersten Besatzung des amerikanischen Weltraumlabors Skylab. Im Alter von 50 Jahren wurde er 1983 Kommandant des Jungfernfluges der Challenger. Das Space Shuttle explodierte drei Jahre später bei einem Start, dabei kamen alle sieben Astronauten an Bord ums Leben. (APA, 24.10.2017)