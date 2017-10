Neue Leiterin für Berliner Käthe-Kollwitz-Museum

Josephine Gabler, derzeit Leiterin des Museums Moderner Kunst Wörlen in Passau, übernimmt

Berlin – Das Käthe-Kollwitz-Museum in Berlin bekommt eine neue Direktorin. Die Kunsthistorikerin Josephine Gabler, derzeit Leiterin des Museums Moderner Kunst Wörlen in Passau, übernimmt die Aufgabe im kommenden April, wie das Kollwitz-Museum am Dienstag mitteilte. Die bisherige Leiterin Iris Berndt hatte das Amt den Angaben zufolge Ende August aus persönlichen Gründen abgegeben.

Das renommierte Museum in der Fasanenstraße, das an die Grafikerin, Malerin und Bildhauerin Käthe Kollwitz (1867-1945) erinnert, steht vor einer ungewissen Zukunft. Der Besitzer des Hauses erwägt, statt der Kollwitz-Sammlung künftig einem Exil-Museum Raum zu geben. Die Angelegenheit sei vorerst aber weiter in der Schwebe, sagte eine Museumssprecherin auf Anfrage. (APA, 24.10.2017)