Aktuelle Wissenschaftstermine

Heikle Klimaforschung: Dem "Dauerbrenner Klimawandel" ist der Science Talk des Wissenschaftsministeriums am 30. 10. gewidmet. Die Gletscherforscherin Andrea Fischer von der Akademie der Wissenschaften, der Klimaforscher Gottfried Kirchengast von der Uni Graz, die Umwelthistorikerin Verena Winiwarter von der Uni Klagenfurt und der Meteorologe Gerhard Wotawa von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik diskutieren über wissenschaftliche Erkenntnisse und heikle Prognosen.

https://wissenschaft.bmwfw.gv.at

Dunkle Materie: Der Dark Matter Day am 31. 10. steht im Zeichen der Dunklen Materie – diese macht zwar 85 Prozent der Masse im Universum aus, ist aber sehr schwer experimentell zu beobachten. In Wien wird der Dark Matter Day im Statt-Beisl im Wuk, Währinger Straße 59, ab 18 Uhr begangen.

www.darkmatterday.com

Verantwortungsvolle Forschung: Was verantwortungsvolle Forschung und Innovation in der Praxis, etwa in IT-Design, autonomem Fahren oder Genome-Editing, bedeuten kann, wird bei einem Workshop der Plattform Responsible Research and Innovation und des Wissenschaftsministeriums diskutiert. Die Veranstaltung findet am 15. 11. im Hotel Weitzer in Graz statt. Die Teilnahme ist kostenlos, Programm und Anmeldung bis 3. 11.:

www.rri-plattform.at

(25.10.2017)