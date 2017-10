Spur nach Mord an maltesischer Journalistin führt zu Schmugglern

"Guardian" schreibt unter Berufung auf Ermittler in Italien von Treibstoffschmuggel-Verstrickungen

Valetta/London/Wien – Nach dem Mord an der maltesischen Enthüllungsjournalistin und Bloggerin Daphne Caruana Galizia vom 16. Oktober gibt es offenbar eine neue Spur. Wie der Chef der Ermittlungsbehörden in Sizilien, Carmelo Zuccaro, dem britischen Guardian am Dienstag sagte, könne er nicht ausschließen, dass das organisierte Verbrechen hinter dem Tötungsdelikt stehen könnte.

Möglich seien unter anderem Verstrickungen von Treibstoffschmuggler-Netzwerken. Der Guardian verweist etwa auf die Verhaftung des Maltesen Darren Debono auf der Insel Lampedusa am Freitag, dem Verbindungen zu Schmuggel-Netzwerken libyscher Milizen vorgeworfen werden. Verwandte Debonos sollen Caruana Galizia bedroht haben.

Der Bloggerin hatte aber auch mehrere Korruptionsaffären in Malta aufgedeckt. Sie recherchierte zudem über Vorwürfe in den "Panama Papers", die sich unter anderem gegen den sozialdemokratischen maltesischen Regierungschef Joseph Muscat und dessen Frau richteten und erhob zudem Vorwürfe gegen hohe Oppositionspolitiker. Im Februar hatte sie im Europaparlament dem Sonderausschuss zu den "Panama-Papers" über ihre Recherchen berichtet.

Pressesaal soll Caruana Galizias Namen tragen

Der Präsident des Europaparlaments, Antonio Tajani, hat derweil eine internationale Untersuchung des Mordes an der maltesischen Enthüllungsjournalistin Daphne Caruana Galizia gefordert, "Ich glaube, daran sollte Europol beteiligt werden", sagte er am Dienstag während einer kurzen Zeremonie im Straßburger Plenarsaal, an der die drei Söhne und der Ehemann der Journalistin teilnahmen.

Die bei einem Bombenanschlag getötete Caruana Galizia habe "bei der Verteidigung unserer Werte an vorderster Front" gekämpft, betonte Tajani. Zugleich kündigte er an, dass der Pressesaal im Straßburger Parlamentsgebäude künftig den Namen der Ermordeten tragen soll.

Die Europaabgeordneten gedachten der 53-Jährigen mit einer Schweigeminute. Am Abend wollten sie in einer Dringlichkeitsdebatte über die Lage der Medien und die Pressefreiheit in Malta diskutieren. (APA, red, 24.10.2017)