Merkel "wütend" über Bericht zu May und Juncker

"Times": Britische Premierministerin soll EU-Kommissionspräsidenten angefleht haben

London – Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat einem Zeitungsartikel zufolge "wütend" auf einen Bericht reagiert, wonach die britische Premierministerin Theresa May bei einem Abendessen mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker ängstlich und mutlos war.

"Das letzte, was sie will, ist, dass Theresa May inmitten der Brexit-Verhandlungen ersetzt wird", sagte eine hochrangige Quelle aus Berlin der Zeitung "The Times" am Dienstag über Merkel.

Daher sei die Bundeskanzlerin "wütend" über den Bericht der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" ("FAS"), demzufolge May in Brüssel bei dem Abendessen vergangene Woche darum "flehte", dass ihr die EU in den Brexit-Verhandlungen entgegenkomme. "Ängstlich erschien Theresa May dem Kommissionspräsidenten, verzagt und mutlos", hatte die "FAS" ohne Angabe von Quellen und direkte Zitate geschrieben.

Sorge wegen möglichem Scheiterns

Der Quelle der "Times" zufolge ist zwar bekannt, dass Merkel die "Geduld mit den britischen Konservativen verloren hat"; die konservative Premierministerin zu ersetzen, sei dennoch nicht in ihrem Sinne.

Die Zeitung schrieb, dass Merkels größte Sorge das Scheitern der Verhandlungen sei – und dass im Falle eines Zusammenbruchs von Mays Regierung der umstrittene Außenminister Boris Johnson ihr Nachfolger werden könnte. Anders als May wirbt Johnson für einen harten Bruch Großbritanniens mit der EU. Ein Regierungssprecher in Berlin wollte den "Times"-Bericht auf AFP-Anfrage nicht kommentieren.

Die EU-Kommission hatte die Angaben zu dem Abendessen ebenso zurückgewiesen wie Vorwürfe, Details zu dem Treffen an Medien weitergegeben zu haben. Juncker zufolge war das Abendessen mit May "ein gutes Treffen". Sein Kabinettschef Martin Selmayr sprach von einem "Versuch, die EU-Seite falsch zu bezichtigen" und die Brexit-Gespräche "zu untergraben". Der seit geraumer Zeit wegen seines Einflusses umstrittene Selmayr steht allerdings selbst im Verdacht, derjenige zu sein, der den Bericht weitergegeben haben könnte. Er dementierte.

I deny that 1/we leaked this; 2/Juncker ever said this; 3/we are punitive on Brexit. It's an attempt 2 frame EU side & 2 undermine talks. https://t.co/pGhCxExpHu — Martin Selmayr (@MartinSelmayr) October 23, 2017

Anders als von London erhofft hatten die EU-Staats- und Regierungschefs bei dem Gipfel am Freitag noch nicht grünes Licht für den Start der zweiten Phase der Brexit-Verhandlungen gegeben. Dabei soll es um die künftigen Beziehungen und ein mögliches Handelsabkommen gehen.

Grund für die Verzögerung sind fehlende Fortschritte bei zentralen Austrittsfragen und insbesondere den Finanzforderungen der EU an London. Der Gipfel beschloss lediglich, nun "intern" Vorbereitungen zu Phase zwei zu starten. Über deren Start soll nun beim nächsten Gipfel im Dezember entschieden werden. (APA, 24.10.2017)