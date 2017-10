US-Autolobby macht gegen Trumps Nafta-Pläne mobil

"Wir gewinnen mit Nafta", heißt es auf der Internetseite des Bündnisses namens "Driving American Jobs"

Washington – Die Autoindustrie in den USA macht gegen Pläne von Präsident Donald Trump mobil, das Nordamerikanische Freihandelsabkommen Nafta infrage zu stellen. Herstellerverbände, denen etwa Volkswagen, General Motors und Toyota angehören, schlossen sich am Dienstag mit Allianzen von Händlern und Zulieferern zu einem Aktionsbündnis zusammen. Mit einer Werbekampagne und weiterer Lobbyarbeit sollen Regierung und Bürger von den Vorteilen des Freihandels überzeugt werden: "Wir gewinnen mit Nafta", heißt es auf der Internetseite des Bündnisses namens "Driving American Jobs" (ein Wortspiel, dass auf deutsch etwa "Amerikanische Arbeitsplätze voranbringen" heißt).

Das Nordamerikanische Freihandelsabkommen mit Kanada und Mexiko wird auf Betreiben der USA neu verhandelt. US-Präsident Trump hat Nafta als ein Desaster bezeichnet, das den Arbeitern in den USA geschadet und viele Jobs gekostet habe. Befürworter halten dem entgegen, dass durch das 1994 in Kraft getretene Freihandelsabkommen in den USA Jobs geschaffen worden und die Probleme in der Industrie eher auf Konkurrenz aus China zurückzuführen seien. (Reuters, 24.10.2017)