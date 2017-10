Bierpreise steigen: Brau Union-Erzeugnisse 2,5 Prozent teurer

Vor allem Anstieg bei Braugerste führt dazu, dass künftig mehr vom Trinkgeld fürs Trinken draufgehen muss

Linz – Die Brau Union mit Marken wie Gösser, Puntigamer, Zipfer oder Schwechater erhöht ihre Bierpreise am 1. Dezember um durchschnittlich 2,5 Prozent. Inflation, erhöhte Personalkosten und steigenden Rohstoffkosten, insbesondere bei der Braugerste, hätten zu Kostensteigerungen geführt, die durch Effizienzsteigerungen "nur teilweise aufgefangen werden konnten", teilte das Unternehmen am Dienstag mit.

Generaldirektor Markus Liebl sprach von "wirtschaftlich herausfordernden Zeiten" für seine Branche. Ziel sei es aber, "mit unseren Partnern in Gastronomie und Lebensmittelhandel den Konsumenten beste österreichische Qualität zu fairen Preisen anbieten zu können. Gemeinsam wollen wir auch in Zukunft nachhaltig die österreichische Bierkultur und die Vielfalt der heimischen Biere fördern", so Liebl. (APA, 24.10.2017)