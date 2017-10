Saakaschwili erhält keinen Flüchtlingsstatus in Ukraine

Georgiens Ex-Präsident ist nun staatenlos und von der Abschiebung bedroht

Kiew/Tiflis – Die ukrainische Einwanderungsbehörde hat dem georgischen Ex-Präsidenten Michail Saakaschwili den Flüchtlingsstatus verweigert. "Daher ist er jetzt ein Staatenloser ohne spezielle Hindernisse, die seine Abschiebung oder Auslieferung ausschließen würden", sagte Generalstaatsanwalt Juri Luzenko am Dienstag. Saakaschwili habe dagegen keine Rechtsmittel eingelegt.

Dem 49-Jährigen droht nun die Auslieferung an Georgien, das aufgrund der gegen Saakaschwili laufenden Verfahren wegen Korruption und Amtsmissbrauchs darum gebeten hatte. Saakaschwili war im Juli von Präsident Petro Poroschenko während eines Auslandsaufenthalts die 2015 gewährte ukrainische Staatsbürgerschaft entzogen worden.

Demo trotz Regens und Kälte

Der ehemalige Gouverneur des Gebiets Odessa war daraufhin Anfang September in einer spektakulären Aktion in die Ukraine zurückgekehrt. Georgien hatte ihm nach Erhalt des ukrainischen Passes die Staatsangehörigkeit entzogen.

Luzenko warf dem Politiker die Vorbereitung eines Staatsstreichs in der Ukraine vor. Seit vergangener Woche harrenhunderte Demonstranten, angeführt von Saakaschwili, trotz Regen und Kälte in Zelten vor dem Parlamentsgebäude in Kiew aus. Sie fordern unter anderem eine Wahlrechtsreform und Antikorruptionsgerichte. (APA, 24.10.2017)