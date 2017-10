500 Jahre Reformation: Wie gut kennen Sie sich aus?

Testen Sie Ihr Wissen rund um die Ereignisse und Folgen der Reformation!

Am 31. Oktober feiern Protestanten in Österreich und Deutschland den Reformationstag. Zum 500. Mal jährt sich der Tag, an dem der Mönch Martin Luther seine Thesen an die Tür der Wittenberger Schlosskirche anschlug und damit die Reformation und in weiterer Folge die Spaltung der christlichen Kirche auslöste.

Der raschen Verbreitung reformatorischer Ideen und der Bildung evangelischer Kirchen folgten Jahre der Verfolgung, Vertreibung und des Lebens im Untergrund. Erst das Toleranzpatent Josephs II. beendet das Untergrunddasein der Protestanten in Österreich. Bis zur völligen Gleichberechtigung durch das Protestantenpatent von 1861 sollten aber noch 80 Jahre vergehen. Heute zählen die evangelischen Kirchen in Österreich 303.000 Mitglieder.

Wie gut kennen Sie sich mit Reformation, Luther und der evangelischen Kirche aus? Testen Sie Ihr Wissen im Quiz! (aan, 31.10.2017)