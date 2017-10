Chinas Parteichef fehlt nur noch die Mannschaft

Parteichef Xi setzte auf dem Parteitag durch, dass seine Zukunftspläne einstimmig gebilligt wurden, ebenso wie die namentliche Verankerung seines Denkens im Parteistatut. Im neugewählten Zentralkommitee rücken seine Vertrauten auf. Es ist das Vorspiel für seine uneingeschränkte Macht.

Meiyou!" . Das bedeudet: "Keine Gegenstimme". Sechs Protokolbeamte, die den riesigen Plenarsaal in der Großen Halle des Volkes überschauen, rufen laut hintereinander "Meiyou" ins Mikrophon. Bei allen drei Abstimmungen des Parteitags wiederholt sich ihr Autritt. Keiner der knapp 2300 Delegierten erhebt seine Hand zum Nein-Votum. Sie stimmen über öffentliches Handhochheben ab, statt über geheimes elektronisches Knöpfedrücken. Nicht einmal eine Enthaltung ist zu sehen.

Kein Wunder, dass KP-Chef Xi Jinping am Dienstag ein sozialistisches Traumergebnis mit 100 Prozent Zustimmung für seine Zukunftspläneerzielte, wie er sein Land in der "neuen Ära Chinas" führen will. 2050 soll es Weltmacht unter sozialistischem Vorzeichen sein. Dann sei die chinesische Nation wieder zu neuer Blüte erwacht. Auf einhellige Ja-Stimmen stieß auch seine namentliche Aufnahme ins Parteistatut, die er zur Verwirklichung seiner ehrgeizigen Pläne braucht. Neben dem Mao Tsetung-Denken steht nun dort das gleichnamige "Xi Jinping Denken".

Chinas starker Mann hat sein Ziel erreicht, zum ideologischen Vordenker der Partei von den Delegierten gekrönt zu werden. Sie folgten auch seinen Vorgaben bei der Wahl des neuen 204-köpfigen Zentralkommitee. Es wird auf seiner ersten Sitzung am Mittwoch das neue Politbüro wählen, aus dem dann der siebenköpfige Ständige Politbüro-Ausschuss hervorgeht, das eigentliche Machtzentrum Chinas.

"Xis Mannschaft"

Nur Premier Li Keqiang darf neben Xi bleiben. Alle anderen fünf Mitglieder müssen aus Altergründen in den Ruhestand gehen. Sie wurden nicht wieder in das ZK gewählt. Über ihre Nachrücker unter Xi und Li wird noch spekuliert. Doch die meisten werden extren loyale Vertraute des Parteichefs sein. Chinesen sprechen nicht mehr von der "höchsten Inneren Führung", sondern bereits von "Xis Mannschaft" .

Xi scheint viele seiner engen Vertrauten zu sich zu holen und damit seine Hausmacht auszubauen. Ins Zentralkommitee rückten etwa neu Pekings Parteichef Caiqi und der Parteichef von Chongqing, Chen Miner ein. Sie arbeiteten einst mit Xi, als der noch Chef der Provinz Zhejiang war und dürften weiter ins Politbüro aufsteigen. Reformökonom Liu He, der engste Wirtschaftsberater von Xi, gehört dem neuen ZK an. Auch er darf hoffen, ins Politbüro zu kommen. Ein weiterer Aufsteiger ist Chinas 56-jähriger Börsenchef Liu Shiyu, der es schaffte, die 2015 ins Chaos geratenen Aktienmärkte wieder zu beruhigen. Es gilt als einer der Favoriten in der Nachfolge des bisherigen Zentralbankchef Zhou Xiaochuan.

Parteistatut neu



Theoretische Grundlage aber bleibt für all die Schachzüge der Macht, das in der seit 1921 wechselvollen Geschichte der Kommunistischen Partei Chinas 16 mal geänderte Parteistatut. Xi lässt es erneut umschreiben. Nach Mao, dem Revolutionär, Deng Xiaoping, dem Architekten für sozialistische Marktreformen, kommt nun Xi, der sozialistische Vordenker für eine neue Ära des chinesischen Sozialismus. Bis 2021 will er China wohlhabend machen und bis 2050 zur starken Weltmacht aufbauen. Im Parteistatut wird das künftig unter dem Stichwort der "doppelten Hundert" stehen. Gemeint ist das Jahr 2021, wenn Chinas KP 100 Jahre alt sein. Und 2049, wenn die Volksrepublik 100 Jahre alt wird.

In vielen Bereichen, so heißt es in der mehrseitigen Resolution, wird das Statut ergänzt. Es soll neue Definitionen zur Kultur, zum Weg und zu den Theorien des Sozialismus in der neuen Ära geben. Bisher sind sie nur thesenhaft benannt. Die Zeit reichte nicht, um die Verfassung entsprechend umzuschreiben. Xis Seidenstraßen-Initiative gehört dazu, ebenso wie neue Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung, oder zur Überwachung und Diszplinierung der Partei.

Auch die Wirtschaftsentwicklung ist betroffen. Ihre Qualität und Effizienz sollen gesteigert werden. Der Staat müsse stärker und besser als der Markt "seine Rolle spielen", um die Wirtschaft anzuleiten. Nur so ließen sich negative Auswirkungen des früheren Hochwachstumkurs, wie Ungleichheiten und Wohlstandgefälle überwinden und ökologische Nachhaltigkeit erzielen So lautet zumindest die Theorie.

Doch Chinas besonderer Sozialismus, so sagt Xi, kommt vor allem in der Kontrolle und Führung durch die absolut herrschende Partei zum Tragen. In der Praxis lässt sie bereits überall in China, ob in Staats-Unternehmen, Jointventures, in Schulen oder Akademien wieder ihre Parteizellen zur Einflussnahme aufbauen. (Johnny Erling aus Peking, 24.10.2017)