Xbox One unterstützt nun alte Xbox-Klassiker in 1080p

Diese 13 Games sind zum Start des Features kompatibel mit Microsofts neuer Konsole

Mit der Xbox One kann man ab sofort auch seine alten Xbox-Klassiker spielen. Per Update werden zum Start des neuen Features immerhin 13 Klassiker unterstützt, die allesamt von einer höheren Auflösung, stabileren Bildrate und kürzeren Ladezeiten profitieren sollen. Um die alten Games auf der neuen Konsolen nutzen zu können, muss man die Original-Disc einlegen, woraufhin eine digitale Version heruntergeladen wird. Verfügt man über eine digitale Version, sollte diese automatisch in der Library auftauchen. Wer einen Klassiker versäumt hat, kann diesen auch um rund 10 Euro das Stück im Store erwerben.

Retro-Look in 4:3

Das originale Bildformat (in den meisten Fällen 4:3) wird aus Gründen der Abwärtskompatibilität beibehalten. Folgende Xbox-Games werden laut der Seite IGN zum Start unterstützt:



Star Wars: Knights of the Old Republic

Ninja Gaiden Black

Crimson Skies: High Road to Revenge

Fuzion Frenzy

Prince of Persia: The Sands of Time

Psychonauts

Dead to Rights

Black

Grabbed by the Ghoulies

Sid Meier’s Pirates!

Red Faction II

BloodRayne 2

The King of Fighters Neowave

(red, 24.10.2017)