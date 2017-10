Hornbach holt den Vorschlaghammer raus: "Wir haben nie gesagt, dass es einfach ist"

Der neue Spot von Heimat Berlin will mit "weiblichen Stereotypen" aufräumen

Wien/Berlin – Mit "gängigen weiblichen Stereotypen und Klischees" räumt der neue Hornbach-Spot auf, so steht es zumindest in der Presseaussendung des Baumarktes, der mit einer neuen, internationalen Kampagne an den Start geht. Inszeniert wurde sie wieder von Heimat Berlin. Der Slogan: "Wir haben nie gesagt, dass es einfach ist."

hornbach österreich

Der Film kommt vom brasilianischen Regieduo Jones+Tino, das laut Hornbach erstmalig für den deutschsprachigen Markt produzierte. Die Leitung der Produktion übernahm STINK. Die Musik steuerte Thomas Berlin (48k) bei. (red, 24.10.2017)