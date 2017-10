Wifo: Österreich steuert auf Nulldefizit 2019 zu

Wirtschaft soll in kommenden zwei Jahren robust wachsen. Der Aufschwung begünstige auch den Arbeitsmarkt

Wien – Österreich stehen aus Sicht des Wirtschaftsforschungsinstituts (Wifo) weitere gute Wachstumsjahre bevor. Bis 2022 soll das heimische BIP im Schnitt jährlich real um zwei Prozent zulegen, deutlich stärker als die letzten fünf Jahre bis inklusive heuer. Allerdings wird das Wachstum ab 2019 nicht mehr so kräftig ausfallen wie heuer und die für 2018 erwarteten jeweils 2,8 Prozent Plus.

Der seit dem zweiten Halbjahr 2016 herrschende Konjunkturaufschwung dürfte über 2018 hinaus anhalten, aber zunehmend an Dynamik verlieren, nimmt das Wifo in seiner neuen fünfjährigen Mittelfristprognose von Dienstag an. Getragen würden dürfte das Wachstum durch die Weltwirtschaft, etwa die USA und den Euroraum, wobei gerade diese beiden Regionen mit 1,75 Prozent jährlich etwas schwächer als Österreich expandieren dürften. Starkes Wachstum erwartet sich das Wifo auch für Osteuropa.

Stärkere Exporte

Die gute internationale Konjunktur wird zu stärkeren Exporten führen. Und höhere Einkommen werden den Konsum stützen. Der Konjunkturaufschwung wird den Arbeitsmarkt günstig beeinflussen: Die Arbeitslosenquote soll bis 2019 auf acht Prozent zurückgehen, danach aber bis zum Ende der Prognoseperiode wieder ansteigen.

Hauptgrund ist das erwartete Abflauen der Konjunktur. Aber auch die Öffnung des Arbeitsmarkts für Kroatien ab 2020 und die verzögerte Ankunft der Flüchtlinge auf dem heimischen Arbeitsmarkt sollen sich bemerkbar machen.

Überschuss möglich

In Sachen Budgetdisziplin stehe die Regierung auf dem Prüfstand: Aufgrund der konjunkturbedingt günstigen Einnahmenentwicklung könnte bei einer – unterstellten – zurückhaltenden Ausgabendynamik im Jahr 2019 der Staatshaushalt ausgeglichen bilanzieren und in den Folgejahren sogar leichte Überschüsse erzielen.

Gleichzeitig könnte die Staatsschuld von 83,6 Prozent des BIP 2016 auf knapp 64 Prozent im Jahr 2022 sinken. Die sogenannten Maastrichtkriterien wären damit zum Greifen nahe. Freilich sind die im Wahlkampf geäußerten Pläne der Parteien zu neuen Einnahmen oder geringeren Ausgaben in der Prognose "nicht berücksichtigt und würden zu deutlich veränderten Ergebnissen führen", so das Wifo.

Die zuletzt im Nationalrat beschlossenen Ausgaben im Umfang von rund 300 Millionen Euro wurden großteils nicht berücksichtigt. Einen Vertrauensvorschuss genießt die nächste Regierung hingegen bei der angekündigten Abschaffung der kalten Progression. Diese greife voraussichtlich aber erst gegen Ende des Prognosezeitraums.

Schuldenabbau und Reformen

Die gute konjunkturelle Lage sei der richtige Zeitpunkt für den Schuldenabbau und Strukturreformen. Letzteres gelte sowohl für im Wahlkampf angekündigte Projekte, aber auch für wesentlich Punkte, die nicht im Zentrum der Debatte standen, so Wifo-Chef Christoph Badelt. Als Beispiel nennt der Ökonom eine gesamthafte Steuerreform, die auch die föderalen Strukturen angeht, sowie eine Pensionsreform, die langfristig den demografischen Wandel abfängt. Auch die Klimaziele seien aus dem Blickfeld geraten. (APA, slp, 24.10.2017)