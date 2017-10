Erdmännchen-Trio im Tiergarten Schönbrunn geboren

Neues Pärchen Amera und Chilili sorgte bereits im Juni für Nachwuchs

Wien – Die Erdmännchen im Tiergarten Schönbrunn sind immer für eine Überraschung gut: Zuerst hat das neue Pärchen Ende Juni bereits sehr jung für Nachwuchs gesorgt, nun haben Amera und Chilili sofort wieder Zuwachs bekommen. Drei Jungtiere kamen am 16. September zur Welt, berichtete der Tiergarten am Dienstag in einer Aussendung. Mittlerweile zeigt sich das aufgeweckte Trio bereits den Besuchern.

Bei der Geburt waren sie rund 30 Gramm schwer, nackt und blind. Die ersten Wochen wurden sie im schützenden Bau versorgt. Die Mini-Erdmännchen sind entzückend zu beobachten. Sie spielen miteinander, graben im Sand und stehen immer wieder aufrecht auf ihren Hinterfüßen – ganz so wie die Großen.

Fleißiges Pärchen

Die drei Jungtiere werden noch von ihrer Mutter gesäugt, fressen aber auch schon Insekten. Die Tragzeit bei Erdmännchen beträgt etwa elf Wochen. Viel Zeit hat das neue Pärchen somit seit dem ersten Nachwuchs im Juni nicht verstreichen lassen, konstatierte der Tiergarten.

Erdmännchen zählen zur Familie der Mangusten und sind in den Savannen im Süden Afrikas zu Hause. Sie leben sehr gesellig. Bis zu 30 Tiere gehören zu einer Kolonie. "Jedes Tier hat seine Aufgabe, vom Wächter bis zum Babysitter. Die große Schwester, der die Tierpfleger den Namen Akia gegeben haben, hilft auch bereits mit, auf die Kleinen aufzupassen", berichtete Tiergartendirektorin Dagmar Schratter. (APA, 24.10.2017)