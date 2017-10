New York Rangers weiter außer Form

Sechste Niederlage im zehnten Spiel – Grabner ging gegen San Jose leer aus

New York – Die New York Rangers haben mit dem Kärntner Michael Grabner am Montag in der NHL gegen die San Jose Sharks eine 1:4-Heimniederlage erlitten. Der österreichische Stürmer stand nur knapp zehn Minuten auf dem Eis und ging bei zwei Schüssen leer aus. "Wir haben fast 20 Chancen und erzielen nur ein Tor. Wir müssen als Gruppe besser werden", erklärte Rangers-Coach Alain Vigneault. Für die Rangers war es die bereits sechste Niederlage der Saison. Nach zehn Spielen sind sie mit nur zwei Siegen in regulärer Spielzeit und zwei Overtime-Erfolgen Schlusslicht der Metropolitan Division. (APA, 24.10.2017)

NHL vom Montag:

New York Rangers (mit Grabner) – San Jose Sharks 1:4

Toronto Maple Leafs – Los Angeles Kings 3:2