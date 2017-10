Standards für Firmenkredite bleiben laut EZB-Umfrage unverändert

Trotz der konjunkturellen Verbesserung kamen Unternehmer nicht leichter zu Krediten

Frankfurt – Unternehmen in der Eurozone sind einer Umfrage der EZB zufolge im dritten Quartal trotz der konjunkturellen Verbesserung nicht leichter an Kredite gekommen. Die Geldhäuser hielten ihre Standards für Darlehen weitgehend unverändert, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Dienstag in Frankfurt mitteilte.

Zwar habe unter anderem der Wettbewerbsdruck für eine Lockerung der Bedingungen gesprochen, dagegen sei aber die Risikotoleranz der Institute gestanden. Für das Schlussquartal 2017 erwarten die Banken, dass die Standards für Firmenkredite erneut unverändert bleiben.

Die Nachfrage nach Krediten nahm im Sommer in allen Kategorien zu. An der vierteljährlichen Erhebung der EZB beteiligten sich 141 Geschäftsbanken.

Die Euro-Notenbank hält seit längerem den Leitzins auf dem Rekordtief von 0,0 Prozent, um für günstige Finanzierungsbedingungen zu sorgen. Zudem pumpt sie Woche für Woche über den Kauf von Staatsanleihen und anderen Wertpapieren Milliarden in das Finanzsystem, um Geldhäuser zur stärkeren Vergabe von Darlehen an Firmen und Haushalte anzuregen. (APA, 24.10.2017)