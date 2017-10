Serie "Star Trek: Discovery" geht in zweite Staffel

Beginn der ersten Staffel hat zu "Wachstum an Abonnenten, Kritikerlob und einem gewaltigen weltweiten Fan-Interesse" geführt

New York – Nach dem Erfolg der neu aufgelegten Kultserie "Star Trek" geht das Abenteuer um das Raumschiff "Discovery" in den USA in eine zweite Staffel. Schon in den sechs Folgen der ersten Staffel habe "Star Trek: Discovery" zu einem "Wachstum an Abonnenten, Kritikerlob und einem gewaltigen weltweiten Fan-Interesse" geführt, sagte der Präsident von CBS Interactive, Marc DeBevoise, am Montag.

Die Neuauflage der 1966 erstmals ausgestrahlten Serie folgt der Sternenflotte auf ihren Missionen, um im All neue Welten und Lebensformen zu entdecken. Teil von "Star Trek: Discovery" sind ein neues Raumschiff und eine Reihe neuer Charaktere; Ideologie und der hoffnungsvolle Blick auf die Zukunft sind aber geblieben. Die erste Staffel ist in zwei Kapitel zu je sechs Folgen aufgeteilt. In den USA ist das zweite Kapitel ab Jänner 2018 zu sehen.

Wie schon die erste Staffel wird auch die neu angekündigte zweite Staffel der "Star Trek"-Neuauflage beim Streamingdienst Netflix zu sehen sein. Ab wann sie verfügbar ist, stand am Montag noch nicht fest. (APA, 24.10.2017)

Trailer: