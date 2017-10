USA und Verbündete proben Raketenabwehr gegen Nordkorea

Die Übung diene der Vorbereitung auf eine atomare Bedrohung durch Nordkorea

Seoul – Die USA und ihre regionalen Verbündeten Südkorea und Japan haben am Dienstag ein zweitägiges Manöver zur Raketenabwehr begonnen. Die Übung in den Gewässern vor den Küsten Südkoreas und Japans diene der Vorbereitung auf eine atomare oder anderweitige Bedrohung durch Nordkorea statt, erklärte die Armee in Seoul am Dienstag. Die Manöver waren im vergangenen Jahr vereinbart worden und finden seitdem im Rhythmus von einigen Monaten statt.

US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, auch bei seinem anstehenden China-Besuch auf eine härtere Gangart der Pekinger Führung gegenüber Nordkorea zu dringen.

Trump besucht vom 3. bis 14. November zahlreiche asiatische Länder. Neben China sind dies etwa Japan, Südkorea und die Philippinen. (Reuters, 24.10.2017)