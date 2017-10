Lebensgefährten in Wien niedergestochen: Sieben Jahre Haft

Schuldspruch wegen versuchten Totschlags – Urteil nicht rechtskräftig

Wien – Eine 55-jährige Frau, die am 7. Oktober 2016 in Wien-Favoriten ihrem Lebensgefährten 15 Messerstiche zugefügt und den Mitarbeiter der Wiener Linien lebensgefährlich verletzt hatte, ist am Montagabend am Landesgericht zu sieben Jahren Haft verurteilt worden. Die Angeklagte wurde wegen versuchten Totschlags schuldig gesprochen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Die auf Mordversuch lautende Anklage wurde von den Geschworenen einstimmig verworfen. Die Laienrichter kamen mit 6:2 Stimmen zum Schluss, dass die Frau in einer allgemein begreiflichen, heftigen Gemütsbewegung sich dazu hinreißen hatte lassen, mit mehreren Messern auf den gleichaltrigen Mann loszugehen. Bei der Strafbemessung war die bisherige Unbescholtenheit der Angeklagten mildernd. Erschwerend fielen "die erhebliche Massivität und die Dauer die Tathandlungen" ins Gewicht, wie Richter Ulrich Nachtlberger ausführte. (APA, 23.10.2017)