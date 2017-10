Stöger-Klub Köln trennt sich von Sportchef Schmadtke

Vertrag mit Geschäftsführer in "beiderseitigem Einvernehmen" aufgelöst

Köln – Der 1. FC Köln hat sich überraschend von seinem Geschäftsführer Jörg Schmadtke (53) getrennt. Der bis 2023 laufende Vertrag sei in "beiderseitigem Einvernehmen" aufgelöst worden, teilte das Schlusslicht der deutschen Bundesliga, bei dem auch Trainer Peter Stöger in der Kritik steht, am Montagabend mit. "Nach intensiver Analyse" seien "unterschiedliche Auffassungen im Hinblick auf die zukünftige sportliche Ausrichtung des Klubs" ausschlaggebend gewesen.

"Mit diesem Schritt möchte ich den Weg freimachen für einen neuen Impuls", sagte Schmadtke, der seit Juli 2013 für den FC tätig war. "Ich möchte mich für die vertrauensvolle Zusammenarbeit bedanken. Der Mannschaft, dem Trainerteam sowie allen Verantwortlichen wünsche ich für die bevorstehenden Aufgaben alles Gute und viel Erfolg." Nach neun Spieltagen liegen die Kölner mit nur zwei Punkten und drei Toren abgeschlagen auf Platz 18, auch in der Europa League lief es zuletzt äußerst unrund.

"Jörg Schmadtke hat sehr gute Arbeit für den 1. FC Köln geleistet. Er hat den Verein gemeinsam mit unserem Team zurück in die Bundesliga geführt und einen großen Anteil daran, dass wir nach 25 Jahren die Teilnahme am Europapokal erreicht haben. Dafür sind wir ihm sehr dankbar, und ihm gebührt unsere Anerkennung. Für die Zukunft wünschen wir ihm und seiner Familie alles Gute", sagte FC-Präsident Werner Spinner. (sid, red, 23.10.2017)