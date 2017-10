Linz: Sechs Jahre Haft für 23-Jährigen wegen Attacke auf Freundin

Schuldspruch wegen schwerer Körperverletzung, nicht wegen Mordversuchs

Linz/Hellmonsödt – Ein 23-Jähriger ist wegen einer massiven Attacke auf seine 21-jährige Freundin im Frühjahr in Hellmonsödt im Bezirk Urfahr-Umgebung in einem Geschworenenprozess am Montag im Landesgericht Linz schuldig gesprochen worden. Er bekam eine Haftstrafe von sechs Jahren. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Der Schuldspruch erfolgte nicht gemäß der Anklage wegen versuchten Mordes, sondern wegen schwerer Körperverletzung mit Dauerfolgen. Der Angeklagte nahm das Urteil an, die Staatsanwaltschaft gab keine Erklärung ab. (APA, 23.10.2017)