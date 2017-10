TV- und Radiotipps für Dienstag, 24. Oktober

Universum: Expedition ins Schilf, Re: Schulen für Afghanistan, Erlesen, Das Gift der Mafia, Brexit heißt Brexit

SWITCH LIST

18.30 MAGAZIN

Konkret: Hilft vegane Ernährung gegen Krebs? Eine Ärztin ist davon überzeugt, Onkologen kritisieren ihren Zugang. Bis 18.51, ORF 2

19.40 REPORTAGE

Re: Schulen für Afghanistan Die Entwicklungshelfer Peter und Annemarie Schwittek leben schon seit Jahrzehnten in Afghanistan. Seit 20 Jahren betreibt das couragierte Ehepaar dort Schulen für Mädchen. Doch das wegweisende Projekt steht vor dem Aus. Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Universum: Expedition ins Schilf – Nationalpark Neusiedler See Seit 2001 ist das Vogelparadies Unesco-Weltkulturerbe und zieht immer mehr Birdwatcher an. Die Dokumentation von Manfred Christ konzentriert sich auf die Natur der Lackenlandschaft und auf jene Tiere, die für diese Landschaft sehr charakteristisch sind. Bis 21.05, ORF 2

foto: orf/cosmos factory

20.15 MAGAZIN

Erlesen Gäste bei Heinz Sichrovsky: Bachmann-Preisträger Ferdinand Schmalz, Theaterintendant Michael Schottenberg, Kabarettist und Schauspieler Thomas Stipsits und Autorin Theodora Bauer. Bis 21.05, ORF 3

20.15 SHOW

Ninja Warriors Austria Bloße Muskelkraft allein reicht nicht, um den trickreichen Parcours zu überwinden, es braucht darüber hinaus eine gute Portion Geschicklichkeit. Wenn sich Österreich ähnlich an der Showsause begeistert wie die deutschen Zuschauer von RTL, steht der Gewinner schon von vornherein fest: Puls 4. Bis 22.30, Puls 4

20.15 DOKUMENTATION

Das Gift der Mafia Mit der Entdeckung von 60 Tonnen Krankenhausmüll in der Provinz Cosenza beginnt im Jahr 1989 eine Reihe kalabrischer Giftmüllskandale: Über 100 Schiffe mit Giftmüll an Bord sollen vor der italienischen Küste versenkt worden sein. Der Journalist Sandro Mattioli begibt sich in Deutschland, Frankreich und Italien auf Spurensuche. Um 21.40 Uhr folgt ein Gespräch mit ihm. Bis 21.55, Arte

21.05 MAGAZIN

Report Themen bei Susanne Schnabl: 1) Koalition gesucht, dazu ist FPÖ-Bundesparteiobmann Heinz-Christian Strache Gast im Studio. 2) Die Tage des Präsidenten. 3) Grüner Richtungsstreit. 4) Sexuelle Belästigung und Politik. Bis 22.00, ORF 2

21.55 MAGAZIN

Brexit heißt Brexit Zur aktuellen Lage in Großbritannien sprechen Gegner und Verfechter des Brexits wie Nigel Farage und der prominente Tory-Abgeordnete Jacob Rees-Mogg.

Bis 22.50, Arte

22.00 TALK

Willkommen Österreich Gags, Gags, Gags und zwei Gäste, für die Stermann und Grissemann die Bühne bieten: der Schriftsteller Daniel Kehlmann (Tyll) und der Investmentbanker Gerald Hörhan (Investment Punk).

Bis 23.00, ORF 1

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Ein anderes Land Die Reformation in Österreich: Schon bald nach den Thesenanschlägen Martin Luthers im 16. Jahrhundert war das Land zu großen Teilen protestantisch. Peter Beringer zeigt in der Dokumentation, warum der Erfolg der Protestantisten so groß war und so kurz währte. Bis 23.20, ORF 2

foto: orf/peter beringer

23.20 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Katharina von Bora Erst die Nachwelt erkennt in Martin Luthers Gattin eine kluge und geschäftstüchtige Frau, eine Vorzeigefrau der Reformation. Bis 0.05, ORF 2

23.20 TALK

The Tonight Show Starring Jimmy Fallon mit Schauspieler Clive Owen, Comedian Colleen Ballinger (Miranda Sings) und Sängerin Julia Michaels. Bis 0.00, One