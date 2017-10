Bloggerinnen starten Selbstversuch

Ein Aufklärungsvideo mit den beiden Bloggerinnen Anna Posch und Klara Fuchs ist Teil der breiten Awareness-Kampagne "Zeigen Sie wieder Haut". Die jungen Frauen testen wie Psoriasis-Betroffene den Alltag erleben.

Die beiden Bloggerinnen Anna Posch und Klara Fuchs wagen in einem Experiment den Selbsttest und schlüpfen für einen Tag in die Haut eines Psoriasis-Betroffenen. Beide Frauen werden von einem Make-up Artist mit den typischen Hauterscheinungen geschminkt. Das Awareness Video zeigt deutlich, dass die Erkrankung Betroffene in ihrem alltäglichen Leben einschränkt und sie sich oftmals wertenden oder fragenden Blicken aussetzen müssen. Einen persönlichen Einblick in die Erfahrungen mit der Erkrankung bekommen die beiden Blogger auch bei ihrem Gespräch mit einem Patienten.

Das Video gehört zur Fortsetzung einer erfolgreichen Disease Awareness-Kampagne, die bereits im Juni 2016 von Novartis gemeinsam mit dem Selbsthilfeverein pso austria gestartet wurde, um auf die Krankheit aufmerksam zu machen. Allein in Österreich leiden rund 250.000 Menschen an Psoriasis (1) . Unter dem Motto "Zeigen Sie wieder Haut" wurde pünktlich zu Beginn der Badesaison eine breit angelegte Crossmedia-Kampagne gestartet.

"Diese Momente wieder genießen" lautet im Herbst 2017 die Fortschreibung des Claims "Den Sommer wieder genießen".

Ziel der aktuellen Kampagne ist es, neben Betroffene auch Nicht-Betroffene dazu zu bringen, sich rund um den Welt-Psoriasis-Tag am 29. Oktober mit dem Thema Psoriasis auseinanderzusetzen. Auf der Website http://www.zeighaut.at finden Interessierte ein breites Informationsangebot und können spezialisierte Hautärzte in ihrer Nähe suchen.