Everton trennt sich von Trainer Ronald Koeman

Das 2:5 gegen Arsenal war das letzte Spiel für den Niederländer auf der Everton-Bank

Liverpool – Der englische Fußballclub Everton hat sich einen Tag nach dem 2:5 gegen Arsenal und dem Sturz auf einen Abstiegsplatz von Trainer Ronald Koeman getrennt. Das erklärte der Tabellen-18. am Montag in einer kurzen Mitteilung. Der Club aus Liverpool gewann in der Premier League nur zwei von neun Saisonspielen. Auch in der Europa League ist der Erfolg mit nur einem Punkt aus drei Spielen überschaubar.

Unter dem Niederländer Koeman war Everton in der Vorsaison noch auf Platz sieben gelandet und hatte sich damit für die Europa League qualifiziert. Doch in dieser Saison lief es für die "Toffees" nicht rund. Der schlechteste Saisonstart seit zwölf Jahren steht aktuell zu Buche. Als Hauptgrund dafür haben Experten den Abgang von Topstürmer Romelu Lukaku zu Manchester United ausgemacht. Neuzugang Wayne Rooney konnte den Belgier bisher nicht ersetzen.

Koeman war seit 16 Monaten Trainer von Everton, zuvor trainierte er Southampton. Über seinen Nachfolger machte Everton vorerst keine Angaben. (APA, 23.10.2017)