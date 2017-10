Buwog-Prozess gegen Grasser und Co startet noch im Dezember

Für die Öffentlichkeit werden aller Voraussicht nach Platzkarten ausgegeben

Wien – Jetzt ist es fix: Das Buwog-Verfahren gegen den früheren Finanzminister Karl-Heinz Grasser und 15 weitere Angeklagte beginnt noch im Dezember. Buwog-Strafrichterin Marion Hohenecker wird wie berichtet den Prozess führen.

Angeklagt sind neben Exfinanzminister Karl-Heinz Grasser weitere 14 Personen. Die Staatsanwaltschaft hat laut Anklageschrift die Einvernahme von 166 Zeugen beantragt. Bei Beträgen in dieser Höhe – die Buwog-Provision der Immofinanz machte fast 10 Mio. Euro aus – liegt die Strafdrohung bei bis zu zehn Jahren Haft.

Der Terminplan ist fixiert: Begonnen wird am Dienstag 12. Dezember um 9.30 Uhr im Großen Schwurgerichtssaal des Landesgerichts für Strafsachen Wien, dem größten Gerichtssaal Österreichs. Bis Freitag wird dann täglich von 9.30 bis 16.30 Uhr verhandelt. In der Folgewoche geht es mit drei Terminen weiter. Im neuen Jahr wird dann am 9. Jänner gestartet. Bis 1. März 2018 sind 25 Prozesstage fixiert.

Um den Anforderungen des Großverfahrens gerecht zu werden, wurde – unter Berücksichtigung des bestehenden Denkmalschutzes – die Tonanlage adaptiert und eine Klimaanlage installiert, teilt das Landesgericht mit.

Und: Aufgrund des zu erwartenden großen Interesses der Medien und der Öffentlichkeit wird es zunächst für die ersten Verhandlungswochen neben dem Akkreditierungsverfahren für Journalisten aller Voraussicht nach Platzkarten für die interessierte Öffentlichkeit geben.

Im Buwog-Verfahren ist die Anklage nach siebenjährigen Ermittlungen seit April 2017 rechtskräftig. Es geht um den Verdacht der Untreue und der Bestechung beziehungsweise Beteiligung daran bei der Privatisierung der Bundeswohnungen sowie bei der Einmietung der Finanz in das Linzer Bürohaus Terminal Tower. Der damals amtierende Finanzminister Grasser soll mittels der Lobbyisten Meischberger und Hochegger von Firmen Geld für Informationen bzw. Entscheidungen verlangt haben, Plech soll sein Immobilien-Fachwissen beigesteuert haben. Alle Angeklagten bestreiten die Vorwürfe, es gilt die Unschuldsvermutung. (APA/red, 23.10.2017)