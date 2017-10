Mandl soll Köstinger im EU-Parlament nachfolgen

Der Landtagsabgeordnete wechselt nach Brüssel, Delegationsleiter Othmar Karas übernimmt die Landwirtschaftsagenden

Wien – Der niederösterreichischen Landtagsabgeordnete Lukas Mandl wird Elisabeth Köstinger nach deren Ausscheiden aus dem EU-Parlament nachfolgen, kündigte Bauernbund-Präsident Georg Strasser am Montag an. Die landwirtschaftlichen Agenden wird in Zukunft Delegationsleiter Othmar Karas im EU-Parlament vertreten.

Es habe bereits Gespräche mit Mandl gegeben, dieser habe sich bereit erklärt, das Mandat anzunehmen. Der 38-Jährige, der auch Vizebürgermeister von Gerasdorf ist, war am Montag nicht zu erreichen.

Froh über Köstingers Wechsel

Über Köstingers Wechsel nach Wien zeigte sich Strasser erfreut: "Wir als Bauernbund sind froh, so eine gewichtige Persönlichkeit in den obersten Gremien zu haben."

Delegationsleiter Karas selbst werde Köstingers Agraragenden "in enger Zusammenarbeit mit dem Bauernbund" bis zur nächsten EU-Wahl im Frühjahr 2019 betreuen, wofür ihm Strasser seinen Dank aussprach. Gleichzeitig betonte der Bauernbund-Präsident, es sei "völlig klar", dass man für die kommende EU-Wahl wieder einen Bauern bzw. eine Bäuerin "an wählbarer Stelle" haben werde.

Lob für Karas

Auch Landwirtschaftsminister Andrä Rupprechter dankte Karas für seine Bereitschaft, in den Agrarausschuss des Europaparlaments einzuziehen: "Ich bin froh, dass Othmar Karas sich mit seiner langjährigen Erfahrung bereit erklärt hat, diesen Ausschuss in den nächsten drei Jahren mitzubetreuen und damit als Delegationsleiter die Agrarpolitik zur Chefsache gemacht hat." Karas selbst bedankte sich für das Vertrauen. "Ich mache das auch deshalb, damit keine Lücke entsteht." Es sei seine Verantwortung als Delegationsleiter, dass die ÖVP-Delegation die Interessen der Bauern optimal vertrete. (APA, 23.10.2017)