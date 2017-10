US-Kette Domino's Pizza hat große Pläne für Wien

Die erste nun eröffnete Filiale in Floridsdorf könnte nur eine von bis zu 40 in der Bundeshauptstadt werden

Wien/Bratislava – Die US-Schnellrestaurantkette Domino's ist nun auch mit einer ersten Filiale in Österreich vertreten. Die Niederlassung des Pizza-Lieferservice in Wien-Floridsdorf ist eine von mehr als zehntausend weltweit. Betreiber ist die Daufood Austria GmbH, die die Franchise-Rechte für Domino's Pizza für Österreich, Tschechien, die Slowakei und Ungarn besitzt. Für Wien hegt man große Pläne.

Erstes Ziel der Firma in Österreich ist es, Wien flächendeckend zu beliefern. Dazu würden in einigen Jahren wegen des relativ engen Lieferradius wohl zumindest 25, wenn nicht sogar bis zu 40 Filialen nötig werden, hieß es bei Daufood Austria auf APA-Anfrage. Geliefert wird im Radius von vier Minuten, versprochen wird eine Lieferung binnen 30 Minuten. Man will in erster Linie auf Lieferungen per E-Bike setzen.

Man wolle den Markt umrühren, hieß es in einer Aussendung am Montag. Zu den Investitionssummen und Umsatzzielen gab es auf Nachfrage allerdings keine Angaben. Nach einem erfolgreichen Eintritt in Wien könnten Schritte andere größere Städte wie Graz oder Linz überlegt werden, hieß es. Wachsen will Daufood Austria auch in den Nachbarländern, wo man die Domino's-Lizenz hat. So werde in Bratislava noch heuer eine zweite Filiale eröffnet. (APA, 23.10.2017)