Historischer Kalender – 25. Oktober

732 – Der Frankenführer Karl Martell, Großvater Kaiser Karls des Großen, besiegt bei Poitiers die Araber.

1722 – Der zwölfjährige französische König Ludwig XV. wird in der Kathedrale von Reims gesalbt und gekrönt. Er hatte den Thron bereits im Alter von fünf Jahren nach dem Tod seines Urgroßvaters Ludwig XIV. bestiegen. Dieser hatte seinen Sohn und seinen Enkel überlebt. 1725 heiratet er Marie Leszczynska, Tochter des entthronten polnischen Königs Stanislaus Leszczynski.

1912 – Die Uraufführung der Oper "Ariadne auf Naxos" von Richard Strauss findet in der neuen Stuttgarter Hofoper statt.

1912 – Das älteste, noch immer bespielte deutschsprachige Kabarett "Bierkabaret Simplicissimus", später kurz "Simpl" genannt, wird in der Wollzeile im 1. Wiener Gemeindebezirk eröffnet.

1947 – Die ungarische Regierung beschließt die Verstaatlichung der Großbanken.

1962 – Die Kubakrise spitzt sich zu: Das Weiße Haus veröffentlicht Geheimberichte, wonach ein schneller Ausbau der sowjetischen Militärpräsenz auf der Insel vor sich geht.

1982 – Die Brigittenauer Brücke, welche die Donau zwischen dem 20. und dem 21. Wiener Gemeindebezirk verbindet, wird dem Verkehr übergeben.

1987 – In Peking beginnt der 13. Parteitag der KP Chinas mit Bekenntnissen zum Reformkurs Deng Xiaopings.

1997 – H.C. Artmann wird in Darmstadt mit dem Georg-Büchner-Preis ausgezeichnet.

2012 – In der Karibik tobt der Hurrikan "Sandy" und tötet mindestens 67 Menschen, vor allem auf Haiti und Kuba. Ende des Monats trifft der Wirbelsturm mit voller Wucht die Region New York. In den USA und in Kanada sterben mehr als 100 Menschen, allein in New York sind es 42 Opfer. Schätzungen zufolge verursachte das Unwetter Schäden in Höhe von bis zu 50 Milliarden Dollar (39,20 Mrd. Euro).

Geburtstage:

Karl Reichsfreiherr vom und zum Stein, dt. Staatsmann und Reformer Preußens (1757-1831)

Benjamin Constant, frz. Dichter (1767-1830)

Lothar Rendulic, öst. Offizier und Generaloberst (1887-1971)

Helmut Wobisch, öst. Trompeter und Kulturmanager; 1969 Gründer des "Carinthischen Sommers"(1912-1980)

Harald Ofner, öst. Politiker (1932- )

Julian Schutting, öst. Schriftsteller (1937- )

Todestage:

Evangelista Torricelli, ital. Physik./Math. (1608-1647)

Karl Bruckner, öst. Jugendbuchautor (1906-1982)

Richard Harris, irischer Schauspieler, Sänger und Autor (1930-2002)

Roger Miller, US-Countrysänger (1936-1992)

