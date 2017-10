Stefanie Schwaiger erklärt Rücktritt

EM-Titel 2013 in Klagenfurt als sportlicher Höhepunkt – Schwester Doris trat schon 2014 zurück

Wien – Stefanie Schwaiger hat ihren Rücktritt aus dem Beach-Volleyball-Sport bekanntgegeben. Höhepunkt der Karriere der Niederösterreicherin war der EM-Titel mit ihrer Schwester Doris 2013 in Klagenfurt. Im selben Jahr wurden die Schwaiger-Sisters als Österreichs Team des Jahres ausgezeichnet. "Diesen Triumph in der Heimat und die damit verbundenen Emotionen werde ich wohl nie vergessen."

Zuletzt spielte Stefanie Schwaiger an der Seite von Katharina Schützenhöfer. "Wenn ich auf die letzten 15 Jahre zurückblicke, dann mache ich das voller Stolz und mit einem Lächeln im Gesicht", schrieb die 31-Jährige am Montag in einer persönlichen Aussendung. In 198 internationalen Turnieren habe sie "alle Höhen und Tiefen des Sportlerdaseins erlebt". In besonderer Erinnerung seien die Teilnahmen bei den Olympischen Spielen geblieben. In Peking 2008 und London 2012 (jeweils im Viertelfinale) klassierten sich die Schwaigers jeweils auf Rang fünf.

Bei den Weltmeisterschaften 2009 und 2013 wurden Schwaiger/Schwaiger ebenfalls zweimal Fünfte. Doris beendete im Mai 2014 aus Motivationsmangel ihre Karriere. Stefanie bildete danach mit Lisa Chukwuma und Barbara Hansel ein Gespann. Heuer trat sie mit Schützenhöfer an, Ende August holte sie noch einen österreichischen Meistertitel mit Teresa Strauss.

Die Zusammenarbeit mit Schützenhöfer war ursprünglich mit dem Ziel Tokio 2020 gestartet worden. Ein Ziel, dass die Waldviertlerin zuletzt offen gelassen hatte. "Eine extrem spannende Zeit liegt also hinter mir und doch warten noch reizvolle Herausforderungen auf mich", schrieb Schwaiger nun. "Genauso akribisch wie ich in der Vergangenheit meine sportliche Karriere bestritten habe, möchte ich mich jetzt meinen neuen Zielen widmen. Ich freue mich schon auf diesen neuen Lebensabschnitt." (APA; 23.10.2017)