Industrie sucht Wege gegen "veritables Populismusproblem"

Die Industriellenvereinigung will mit den Österreichern in den Dialog treten und deren Denkart ändern

Wien – Die Industriellenvereinigung (IV) will mit der Zivilgesellschaft in Kommunikation treten. Dafür startet sie die Kampagne "Meine Arbeit. Unsere Industrie". Einerseits werden damit Forderungen an die künftige Regierung gestellt, andererseits können sich Menschen mit Anliegen zum Thema Wirtschaft direkt an die IV wenden.

"Es geht um alles was in einer Gesellschaft wichtig ist – Chancengerechtigkeit, Arbeitsplätze, Eigenverantwortung, Leistung, Miteinander, Armutsvermeidung", erläuterte IV-Präsident Georg Kapsch am Montag.

Kampfansage an Populismus

Es sei der selektive Umgang mit Informationen, der die Gesellschaft spaltet, meint Kapsch. Mit der neuen Kampagne will die IV dem "veritablen Populismusproblem in Österreich" entgegentreten. Anhand einer Umfrage eruierte die Interessenvertretung die generelle Stimmung im Land, wie das Verhältnis zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern sei.

Den Ergebnissen zufolge fühlen sich 80 Prozent der Arbeitnehmer im eigenen Unternehmen fair behandelt. Neun von zehn Befragten sehen sich selbst mitverantwortlich für den Erfolg der eigenen Firma. Und drei Viertel favorisieren Lösungen für Probleme im Arbeitsalltag auf Betriebsebene. Dass nur 60 Prozent der Meinung sind, das Verhältnis zwischen Arbeitgeber- und Nehmer sei gemeinschaftlich, führt Kapsch auf gezielte Meinungsmache zurück. "So schlecht kann es uns nicht gehen. Doch auch wir müssen mittlerweile kampagnisieren", konstatierte Kapsch.

Sieben Punkte der Kampagne

Steuern – Die Abgabenquote von 43 Prozent solle unter den EU-Schnitt von 40 Prozent gedrückt werden. Der Körperschaftssteuersatz auf nicht genommene Gewinne gehöre halbiert.

Pensionssystem – Das faktische Pensionsantrittsalter liege immer noch unter 60 Jahren. Es brauche einen Automatismus oder einen Umstieg auf ein beitragsorientiertes System.

Arbeitszeit – Das Arbeitsrecht gehöre an die Realität angepasst und Arbeitszeitregelungen flexibilisiert.

Vermögenssteuer – In Österreich werde die Einkommensverteilung oft falsch wahrgenommen, da die Transferleistungen nicht einbezogen werden. Mit 10.400 Euro pro Kopf hat Österreich die dritthöchsten Transferleistungen der EU. Es bedürfe einer Vermögenssteuer, die nicht auf die Substanz geht.

Bildung verbessern – Die hohen Bildungsausgaben kommen der IV zufolge nicht in den Klassenzimmern an. Es gäbe zu viele Mathematik- und Leseschwächen am Ende der Volksschule. Mit "Neustart Schule" setzt sich die IV bereits dafür ein.

Exporte stärken – Menschen hätten Angst vor Freihandelsabkommen. In Österreich würden aber 53 Prozent des Bruttoinlandsproduktes über Exporte erzielt und jedes Prozent an Exporterweiterung erschaffe 10.000 Arbeitsplätze.

Stärkung der Industrie im Allgemeinen – Es gehöre vor allem die Wahrnehmung über die Rolle der Industrie verbessert.

"Wir sprechen in sieben Punkten die zentralen Fragen für Mitarbeiter und Unternehmen an, um das Land im wirtschafts-, sozial- und gesellschaftspolitischen Bereich positiv zu verändern; dass wir einfach mehr Nachhaltigkeit in das Land bekommen und nicht immer nur von der Hand in den Mund leben", erklärte Kapsch.

Kommunikation auf breiter Ebene

"Die Kommunikation erfolgt in der Breite und auf Augenhöhe in einfacher Sprache – offen, fair, sachlich, faktenbezogen und sachpolitisch", sagte IV-Generalsekretär Christoph Neumayer. "Es ist ein Statement gegen den Populismus und ein nachhaltiger Dialog von dem wir uns nicht mehr zurückziehen werden."

Von Bürgern wurden und werden Fragen gesammelt, die von IV-Fachleuten beantwortet werden. Unter https://dialog.iv.at/ können Interessierte ihre Fragen einbringen. In einem Video, das bei der Pressekonferenz vorgestellt wurde, in dem sich eine jüngere Frau über eine Vermögenssteuer erkundigt, bezieht ein IV-Experte sogleich deutlich Stellung gegen diese "Steuer auf die Substanz". In einem weiteren Video, in dem eine ältere Frau fragt, ob ihre Enkerln noch eine Pension bekommen werden, antwortet eine IV-Fachfrau zwar mit "Ja" – aber nur wenn es Anpassungen gebe.

Die Kampagne, für die österreichweit 2.000 Plakatstellen gebucht sind, wurde lange überlegt und nun bewusst nach der Nationalratswahl gestartet, so Neumayer. In Österreich hätten Kompromisse allzu lange viele Schwächen überdeckt. Wenn jetzt auch die Kompromiss-Stärke verschwindet, dann werde es wirklich kritisch, gab der IV-Präsident zu bedenken.

Kollektivverträge abschaffen

Neben der Präsentation der Kampagne sprach Kapsch von immer wiederkehrenden Vorwürfen, die IV wolle die Kollektivverträge abschaffen. "Das stimmt absolut nicht. Wir sind Unterstützer dieses Systems", sagt Kapsch. Er sprach sich allerdings gegen das Machtkonstrukt der Sozialpartner aus. Die Sozialpartnerschaft habe sich zu einem Staat im Staat entwickelt und habe wenig Interessen an Reformen. "In anderen Ländern sind 60 Prozent des Arbeitsmarktes mittels Kollektivvertrag abgedeckt und nicht wie bei uns 97. Dort geht es den Arbeitnehmern aber auch nicht schlechter", fügte Kapsch hinzu.

(APA/red, 23.10.2017)