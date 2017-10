Noch ein Job: AKV holt Gusenbauer in Beirat

Mit dem Ex-SPÖ-Kanzler im Beirat will man Schlüsselbranchen für den Wirtschaftsstandort besser vertreten

Wien – Der Alpenländische Kreditorenverbandes AKV hat sich nach eigenen Angaben in den letzten Jahren neu aufgestellt. Mit einem prominent besetzten Beirat habe man sich nun "Know-How" geholt, "um Schlüsselbranchen für den Wirtschaftsstandort Österreich besser vertreten und deren Bedürfnisse besser verstehen zu können." Neben Peter Hagen und Michael Ikrath gehört ihm auch Ex-SPÖ-Kanzler Alfred Gusenbauer an.

Außerdem will man mit einer Kundenoffensive für den Industrie-, Banken- und Versicherungsbereich punkten. (red, 23.10.2017)