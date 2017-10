Schnellster Rauswurf der NBA-Geschichte

Trainer Watson muss nach drei Spielen mit den Phoenix Suns gehen

Phoenix – Die Phoenix Suns haben für die früheste Trainerentlassung in der 71-jährigen Geschichte der Basketball-Profiliga NBA gesorgt. Nach nur drei Spielen muss Headcoach Earl Watson beim zweimaligen Play-off-Finalisten gehen. Der bisherige Assistent Jay Triano, Nationaltrainer in seiner Heimat Kanada, übernimmt den Posten übergangsweise.

Phoenix hat in der neuen Saison alle Spiele verloren. Nach der Blamage zum Auftakt in eigener Halle gegen die Portland Trail Blazers (76:124) und der knappen Niederlage gegen die Los Angeles Lakers (130:132) gab es am Samstag bei den L.A. Clippers die nächste Abfuhr (88:130).

Bislang hielten die Lakers den Negativrekord für die früheste Trennung. 2012/13 hatte Mike Brown nach fünf Spielen gehen müssen.