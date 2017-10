Sebastian Kurz bereitet Koalitionsgespräche mit Freiheitlichen vor

Montagnachmittag trifft der ÖVP-Chef den Bundespräsidenten – Einladung zu Koalitionsgesprächen vermutlich am Dienstag

Wien – Am Mittwoch oder spätestens Freitag sollen die Koalitionsgespräche zwischen Volkspartei und Freiheitlichen starten. Nachdem Wahlsieger und ÖVP-Chef Sebastian Kurz in den vergangenen Tagen Gespräche mit den Chefs aller künftig im Parlament vertretenen Parteien geführt hat, möchte er nun Montagnachmittag Bundespräsident Alexander Van der Bellen über das weitere Vorgehen informieren – und wird vermutlich am Dienstag die Aufnahme der Verhandlungen mit der FPÖ verkünden, heißt es in türkisen Kreisen.

So rasch wie möglich sollen dann auch die ersten Regierungsgespräche geführt werden: nämlich am Mittwoch oder Freitag – der Nationalfeiertag am Donnerstag bleibe hingegen verhandlungsfrei, um nicht von den Feierlichkeiten abzulenken.

orf Kurz und Kern: Es soll ein konstruktives Gespräch gewesen sein, und es soll Schluss sein mit den gegenseitigen Vorwürfen, versichern beide Parteichefs.

Dass Kurz FPÖ-Obmann Heinz-Christian Strache und nicht SPÖ-Chef Christian Kern bitten wird, mit ihm eine Koalition auszuhandeln, gilt als sicher. Strache zeigte sich am Wochenende "guter Hoffnung". Er habe den Eindruck, dass beide Seiten ernsthaft an der "notwendigen und gewünschten" Veränderung interessiert seien, sagte der Freiheitliche am Samstag. "Wir werden uns ab morgen auf die Opposition vorbereiten", erklärte hingegen Kern nach den Sondierungsgesprächen mit Kurz am Sonntag.

Im ÖVP-Verhandlungsteam gelten neben dem Parteichef selbst die beiden ÖVP-Generalsekretäre und Kurz-Vertrauten Elisabeth Köstinger und Stefan Steiner als gesetzt. Darüber hinaus könnte Harald Mahrer, derzeit noch Wirtschaftsminister, eingebunden werden, mutmaßen Türkise.

Thematische Chefverhandler

Außerdem seien thematische Chefverhandler für verschiedene Blöcke geplant: Den Komplex Soziales soll ÖVP-Sozialsprecher August Wöginger übernehmen, der auch als neuer Klubchef gehandelt wird. Das Steuerentlastungspaket könnte federführend vom ehemaligen Rechnungshofpräsidenten Josef Moser verhandelt werden.

Für den Bereich Sicherheit seien der Ex-Landespolizeikommandant und Wien-Spitzenkandidat Karl Mahrer und Landesparteiobmann Gernot Blümel als türkise Verhandlungsführer im Gespräch. Blümel, heißt es in ÖVP-Kreisen, könnte auch Staatssekretär im Innenministerium werden, sollte es, wie von Strache gefordert, an die Blauen gehen.

Rosenkranz bleibt im Bund

Im FPÖ-Verhandlungsteam gelten neben Strache auch der blaue Generalsekretär Herbert Kickl und Ex-Präsidentschaftskandidat und Dritter Nationalratspräsident Norbert Hofer als Fixstarter. Der Abgeordnete Walter Rosenkranz wird jedenfalls nicht wie geplant als Spitzenkandidat in Niederösterreich antreten, dies sei der "persönliche Wunsch" von Strache, hieß es am Montag – was Spekulationen über ein mögliches Ministeramt für Rosenkranz befeuert. (Katharina Mittelstaedt, 23.10.2017)