Brand verwüstete 2.000 Hektar Vegetation auf Korsika

Das Feuer wurde mittlerweile eingedämmt

Ajaccio – Ein Wald- und Buschbrand hat im Norden Korsikas rund 2.000 Hektar verwüstet. Das auf dem Gebiet der Gemeinde Ville-di-Paraso ausgebrochene Feuer breite sich inzwischen nicht weiter aus, teilte die Präfektur am Montag mit. Verletzt wurde nach Angaben der Behörden niemand.

Der Brand war bereits am Sonntag ausgebrochen und von heftigem Wind angefacht worden. Glücklicherweise sei es nicht in die Nähe von Dörfern gekommen, sagte Präfekt Gerard Gavory dem korsischen Radiosender France Bleu RCFM. "Nach meinem Wissen sind nur eine Schäferei und ein Haus leicht von den Flammen beschädigt worden", so Gavory. Es gebe aber keine größeren Schäden. (APA, 23.10.2017)