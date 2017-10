Hamilton in Austin überragend, WM-Entscheidung vertagt

Brite vollendet perfektes Wochenende – Mercedes fixiert Konstrukteurs-Titel

Austin – Lewis Hamilton hat den Grand Prix von Austin überlegen gewonnen. Da Sebastian Vettel aber vor Max Verstappen Zweiter wurde, ist dem Briten sein vierter Weltmeistertitel in den zwei abschließenden Rennen theoretisch noch zu nehmen.

Vettel überholte Hamilton beim Start, musste seinem schnelleren Rivalen aber früh wieder die Führung überlassen. Dank seiner Zweistopp-Strategie war der Deutsche im Finish der Schnellste, so wurde er an seinem Ferrari-Teamkollegen Räikkönen kampflos vorbeigewunken. Dieser verlor in der letzten Runde noch den Podestplatz an Verstappen, Fünfter wurde Valtteri Bottas. (red, 22.10.2017)

Rennbericht folgt!