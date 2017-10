Ajax feiert mit Wöber Kantersieg im Schlagerspiel

ÖFB-Legionär spielt bei 4:1-Triumph gegen Feyenoord durch

Rotterdam – Ajax Amsterdam hat am Sonntag den niederländischen Fußball-Liga-Schlager auswärts gegen Feyenoord Rotterdam klar mit 4:1 gewonnen. Klaas Jan Huntelaar (50.), Kasper Dolberg (72., 90.) und Siem de Jong (89.) sorgten für klare Verhältnisse. Der Ex-Rapidler Maximilian Wöber spielte bei den Siegern, die zum dritten Mal in Folge drei Punkte holten (Torverhältnis 12:1), in der Innenverteidigung durch.

Ajax ist nach neun Runden mit 19 Punkten erster Verfolger von Tabellenführer PSV Eindhoven (24). Feyenoord ist nur Fünfter (16). (APA, 22.10.2017)