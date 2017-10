PS4: Hofer bringt "Gran Turismo"-Bundle um 300 Euro, Mediamarkt folgt

Slim-Konsole mit 1 TB, Controller und Spiel – Andere Händler scheinen sich nicht an der Preisschlacht zu beteiligen

Zum intensiver werdenden Weihnachtsgeschäft bringt die Supermarktkette Hofer ab Montag (23.10.) ein an Gamer gerichtetes Angebot in den Handel. Dann landet, wie üblich in begrenzter Auflage, ein Konsolen-Bundle in den Filialen.

Es beinhaltet die Sony Playstation 4 Slim im Bundle im "Gran Turismo"-Design mit einer 1-TB-Festplatte, einem Controller sowie dem Rennspiel "Gran Turismo Sport" in der Day One-Edition mit zusätzlichem Downloadcontent. Weiters liegt ein Monatsticket für das Sportangebot des Streamingdienstes Sky Ticket bei.

Für 299 Euro dürfte dies, soweit Preissuchmaschinen dies verrieten, das bislang günstigste Angebot für dieses Paket sein. Bisher wurde von Händlern hierfür üblicherweise rund 350 bis 400 Euro verlangt. Ein Anbieter hat nun reagiert.

Ein Konkurrent zieht nach

Mediamarkt hat nun ein ähnliches Bundle für Racing-Freunde im Angebot. Hier wird eine PS 4 Slim im Hersteller-Design mit einem Terabyte an Festplattenspeicher mit zwei Controllern und der Standard-Ausgabe von "GT Sport" kombiniert. Bei Onlinebestellung wird eine Lieferzeit von ein bis drei Tagen angegeben. Für 299 Euro wird sonst ausschließlich die Konsole nebst einem Controller in der 500GB-Variante verkauft.

Interessanterweise hat der unter dem Dach der gleichen Handelsgruppe operierende Elektronikmarkt Saturn bislang keine Preisreduktion vorgenommen. Hier kostet das gleiche Bundle (PS4 1TB, zwei Controller, Spiel) nach wie vor 379 Euro. Auch andere Anbieter haben ihre Preise bislang beibehalten. (red, 22.10.2017)