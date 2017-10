TV- und Radiotipps für Montag, 23. Oktober

Lachen gegen Orbán, Die Flugpolizei, A.I. – Künstliche Intelligenz, Kulturmontag, Pro und Contra: Causa Silberstein und Co: Sind soziale Medien eine Gefahr für unsere Gesellschaft?

18.30 MAGAZIN

Heute konkret Tauben, Ratten, Marder und anderer Tiere sind im Wohngebiet lästig. Kammerjägerin Marianne Jäger gibt Tipps, wie man sie legal loswird. Bis 18.51, ORF 2

19.40 REPORTAGE

Re: Lachen gegen Orbán Mit bissigem Humor klärt die ungarische Satire-Partei "Ein Hund mit zwei Schwänzen" über Korruption und Repression auf. Und schlägt damit Wellen, denn die Wut über Korruption und Repression in Ungarn wächst. Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Die Flugpolizei Jeden Sommer sorgen dramatische Fälle verunglückter Bergsteiger für Schlagzeilen. Die Piloten und Retter der österreichischen Flugpolizei gehen bei solchen Einsätzen an ihre Grenzen – jedes Jahr sterben mindestens zwei Flugretter. Die Polizisten im Hubschrauber leisten aber auch Cobra-Einsätze – gezeigt wird etwa die Verfolgung eines mutmaßlichen Mörders auf der Autobahn aus der Luft. Bis 21.15, Servus TV

foto: servus tv Fliegende Retter: "Die Flug-polizei", 20.15 Uhr, Servus TV.

20.15 ZAUBEREI

Harry Potter und die Kammer des Schreckens (Harry Potter and the Chamber of Secrets, USA/GB 2002, Chris Columbus) Noch in den Ferien bei den verhassten Dursleys wird Zauberlehrling Harry von der bemitleidenswerten Hauselfe Dobby aufgesucht, um ihn von der Rückkehr zur Zauberschule abzuhalten. Bis 23.30, ATV

kilkenny1978

20.15 SCI-FI

A.I. – Künstliche Intelligenz (A.I. – Artificial Intelligence, USA 2001, Steven Spielberg) David (Haley Joel Osment) ist der erste Roboter, der für das Empfinden von Liebe programmiert wurde. Er wird von der Familie Swinton adoptiert, um das Trauma um ihren im Koma liegenden Sohn zu überwinden. Nach seinem Erwachen verstößt er David. Dieser macht sich auf die Suche nach der blauen Fee, die ihn wie Pinocchio in einen echten Jungen verwandeln soll. Bis 22.35, Arte

trailerposter1

21.00 TALK

Hart, aber fair: Wenn Wohnen unbezahlbar wird – was muss die nächste Regierung tun? Bei Frank Plasberg diskutieren: Alexander Graf Lambsdorff (FDP), Thomas Hafner (wohnungssuchender Familienvater), Barbara Hendricks (Bauministerin, SPD), Gerhard Matzig (Süddeutsche Zeitung), Klaus-Peter Hesse (Geschäftsführer Zentraler Immobilien Ausschuss). Bis 22.15, ARD

22.35 TALK

Pro und Contra: Causa Silberstein und Co: Sind soziale Medien eine Gefahr für unsere Gesellschaft? Darüber diskutieren bei Corinna Milborn: Shahak Shapira, (Autor und Satiriker), Patrick Minar, (Campaigning und PR-Berater), Alexander Egit (Geschäftsführer Greenpeace Zentral- und Osteuropa und Initiator der "Netpeace"-Bewegung), Michael Hirschbrich (Unternehmer und Mitgründer des Mediendienstleisters updatemi) und Patrice Fuchs (Journalistin und ehemalige ÖH-Vorsitzende). Bis 23.40, Puls 4

23.10 MAGAZIN

Kulturmontag 1) Von Afrika bis zum Himalaja – Weltreisen im neuen Weltmuseum. 2) Was ist Heimat? Ausstellung zum 100-Jahr-Jubiläum des Wiener Volkskundemuseums. 3) 55. Viennale – Ein Hauch von Hollywood und Hommage an Hans Hurch. 4) Meilensteine der Wiener Baukunst – Otto Wagners Stadtbahn. Bis 0.10, ORF 2