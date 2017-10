Nokia 2: Neues Einsteiger-Smartphone soll nur 99 Dollar kosten

US-Händler listet Preis – Androide kommt offenbar mit sehr großem Akku

Wenn man der Gerüchteküche und diversen Leaks glauben schenken darf, dann wird Nokia noch für dieses Weihnachtsgeschäft zwei neue Smartphones vorstellen. Und zwar ein weiteres Flaggschiff unter dem Namen Nokia 9 und noch ein Einsteiger-Smartphone in Form des Nokia 2.

Zweistelliger US-Preis

Zu letzterem sind nun neue Informationen aufgetaucht. Offenbar soll das "Zweier" jenen Preisbereich abdecken, den einst Motorola noch mit dem Moto E bedient hatte. Das legt eine entsprechende Angebotsseite des Händlers B&H nahe. Dort war kurzfristig das Gerät mitsamt passender Modellbezeichnung TA-1035 in einer Dual-DIM-Version zur Vorbestellung gelistet. Der Eintrag ist mittlerweile entfernt worden, lässt sich aber immer noch via Google Cache abrufen.

Laut dem Angebot wird der US-Preis des Handys demnach bei 99 Dollar liegen. Der Betrag entspricht nach aktuellem Umrechnungskurs rund 84 Euro, allerdings ist zu beachten, dass bei Preisangaben für den amerikanischen Mark noch keine Steuern enthalten sind. Bei vielen Geräten liegt der Euro-Preis knapp über dem Dollarbetrag. Realistisch wäre hierzulande also ein Preis von 110 bis 120 Euro.

Lange Laufzeit zu erwarten

Das Handy hat auch schon früher eine Runde bei der US-Telekombehörde FCC gedreht. Aus den Zertifizierungsdokumenten geht nicht nur die bereits erwähnte Modellnummer hervor, sondern auch die Kapazität des Akkus. Diese wird demnach bei 4.000 mAh liegen, was für ein Low-End-Gerät durchaus großzügig ist.

Gemäß unbestätigten Benchmarkergebnissen soll beim Nokia 2 ein Qualcomm Snapdragon 212 an Bord sein, was eine nachvollziehbare Wahl wäre. In Kombination mit diesem sparsamen Prozessor dürfte das Smartphone zwar kein Leistungswunder werden, dafür aber lange Laufzeit bieten. Ob und wann das Gerät letztlich zu haben ist, bleibt abzuwarten. Ursprünglich war mit der Vorstellung schon Anfang Oktober gerechnet worden. (red, 22.10.2017)