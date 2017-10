Bester Saisonstart eines neuen NHL-Teams

Sechster Sieg im siebenten Spiel

Las Vegas – Mit sechs Siegen in den ersten sieben Spielen haben die Vegas Golden Knights einen Rekord aufgestellt. Noch nie ist ein neuer Club in der NHL so erfolgreich in die erste Saison gestartet. Die Mannschaft aus dem US-Staat Nevada errang ihren sechsten Sieg am Samstag mit einem 3:2 nach Verlängerung gegen die St. Louis Blues. Das Siegestor in der Overtime erzielte der Schwede William Karlsson. (APA, 22.10.2017)

NHL-Ergebnisse vom Samstag:

New York Rangers (mit Grabner) – Nashville Predators 4:2, Philadelphia Flyers (mit M. Raffl) – Edmonton Oilers 2:1, Vegas Golden Knights – St. Louis Blues 3:2 n.V., New York Islanders – San Jose Sharks 5:3, Calgary Flames – Minnesota Wild 2:4, Washington Capitals – Florida Panthers 1:4, Boston Bruins – Buffalo Sabres 4:5 n.V., Ottawa Senators – Toronto Maple Leafs 6:3, Tampa Bay Lightning – Pittsburgh Penguins 7:1, Columbus Blue Jackets – Los Angeles Kings 4:6, Dallas Stars – Carolina Hurricanes 4:3, Arizona Coyotes – Chicago Blackhawks 2:4