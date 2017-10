Mexikaner adoptieren nach schwerem Erdbeben herrenlosen Haustiere

Menschen folgen dem Aufruf von Tierschützern

Mexiko-Stadt – Das schwere Erdbeben vor einem Monat in Mexiko hat zahlreiche Haustiere herrenlos gemacht. Einige wurden jetzt von neuen Besitzern adoptiert. Das Tierheim Entrekan suchte am Samstag für 16 Hunde neue Besitzer. "Sie sollen wieder mit Menschen zusammenkommen, sich streicheln lassen und spielen", sagte der Direktor von Entrekan, José Sepúlveda.

Das Erdbeben der Stärke 7,1 hatte am 19. September das Zentrum von Mexiko erschüttert. Allein in Mexiko-Stadt kamen 228 Menschen ums Leben und 38 Gebäude stürzten ein. In den Trümmern entdeckten Tierschützer auch Hunde, Katzen, Vögel und sogar eine Schildkröte. Mehrere Haustiere verloren ihre Besitzer.

Zwei Hunde bleiben

Am Samstag vermittelte Entrekan mehrere Hunde an neue Besitzer, darunter einen Labrador-Welpen. Zwei Hunden will das Tierheim hingegen selbst ein neues Zuhause geben. "Jurgencio" wurde aus den Trümmern geborgen. "Aristoteles" ist schon zehn Jahre alt und streunte durch die Straßen. "Niemand ist gekommen, um ihn abzuholen und wir haben seine Besitzer nicht gefunden. Er ist schon alt und braucht besondere Pflege. Deshalb haben wir uns entschieden, ihn zu behalten", sagte Direktor Sepulveda. (APA, 22.10.2017)