Mann bei Treibjagd in Oberösterreich schwer verletzt

Schütze hatte flüchtenden Hasen verfehlt und Jagdkameraden getroffen

St. Peter am Hart – Bei einer Treibjagd in St. Peter am Hart (Bezirk Braunau) ist am Samstagvormittag ein Jäger schwer verletzt worden. Der 25-Jährige wurde versehentlich durch Schrotkugeln an Kopf und Beinen getroffen. Unglücklicher Schütze war ein 80-jähriger Jagdkamerad. Dieser hatte zwei mal auf einen Hasen gefeuert, der auf der Flucht zwischen den beiden 50 Meter auseinanderstehenden Männern durchgelaufen war.

Auch der 25-Jährige hatte zuvor einen Schuss auf den Hasen abgegeben, diesen aber ebenfalls verfehlt. Der Angeschossene wurde nach der Erstversorgung vom Roten Kreuz Braunau ins Landeskrankenhaus nach Salzburg gebracht. An der Treibjagd nahmen insgesamt 50 Personen aktiv teil. (APA, 22.10.2017)