Tschechien: Partei von Milliardär Babiš zeichnet sich als Wahlsieger ab

Bewegung "Ano" nach Auszählung von einem Viertel der Stimmen mit über 30 Prozent klar in Führung.

Nach der Parlamentswahl in Tschechien zeichnet sich ein klarer Sieg der liberal-populistischen Partei Ano des Milliardärs Andrej Babiš ab. Nach Auszählung von einem Viertel der Stimmen kommt Ano auf mehr als 30 Prozent. Die sozialdemokratische ČSSD, die zuletzt stärkste Partei war und mit Bohuslav Sobotka den Premierminister stellte, ist weit abgeschlagen.

An welcher Stelle sich die ČSSD schließlich positionieren kann, war zunächst unklar. Nach Auszählung der ersten Wahlbezirke, vor allem kleinerer Gemeinden, lag die islamkritische populistische Partei "Freiheit und Direkte Demokratie" ebenso vor der ČSSD wie die Kommunisten (KSČM), die Piraten und die rechtskonservativen Bürgerdemokraten (ODS).

Umgekehrte Vorzeichen

In den vergangenen vier Jahren hatten die Sozialdemokraten in einer Koalition mit Ano und den Christdemokraten (KDU-ČSL) regiert. Beobachter bezeichneten im Vorfeld der Wahl eine Neuauflage der bisherigen Koalition als wahrscheinliches Szenario – allerdings mit umgekehrten Vorzeichen, also mit Ano als stärkster Regierungspartei, die auch den Premierminister stellen würde.

Voraussetzung dafür wäre allerdings neben einer nicht allzu sehr geschwächten ČSSD, dass die Christdemokraten weiterhin im Abgeordnetenhaus vertreten sind. Letzte Umfragen vor der Wahl hatten die KDU-ČSL knapp an der Fünf-Prozent-Hürde gesehen, erste Ergebnisse schienen diesen Trend zu bestätigen.

Causa Storchennest

Unklar war zuletzt auch, welche Rolle Ano-Chef Andrej Babiš in einer künftigen Regierung spielen kann. Die Polizei beschuldigt Babiš des Subventionsbetrugs im Zusammenhang mit dem mittelböhmischen Freizeitareal Čapí hnízdo ("Storchennest"). Er soll dieses, so der Vorwurf, vorübergehend aus seiner Holding Agrofert ausgegliedert haben, um so an EU-Fördergelder zu gelangen, die eigentlich für Klein- und Mittelbetriebe bestimmt waren.

Babiš verlor wegen der Causa erst kurz vor der Wahl seine Immunität als Abgeordneter. Im neuen Abgeordnetenhaus spielt das rein formal zwar keine Rolle mehr, dennoch hatten ihn seine politischen Gegner zuletzt als für das Amt ungeeignet bezeichnet – eine Einschätzung, der die Wählerinnen und Wähler offenbar nicht folgten. (Gerald Schubert, 21.10.2017)