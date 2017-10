Thiem beginnt in Wien gegen Russen Rublew

Am Dienstag gegen Nummer 35 im ATP-Ranking – Sebastian Ofner trifft den Franzosen Pouille

Wien – Österreichs Tennis-Ass Dominic Thiem bekommt es in der ersten Runde des Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle mit dem Russen Andrej Rublew zu tun. Das ergab die Auslosung am Samstag in Wien. "Ein sehr, sehr guter Spieler, er hat sich vor allem in letzter Zeit sehr verbessert", sagte der Niederösterreicher. Erstrundengegner des Steirers Sebastian Ofner ist der Franzose Lucas Pouille.

Rublew, der am Freitag seinen 20. Geburtstag feierte, zählt zu den aufstrebenden jungen Spielern auf der Tour. Derzeit ist er die Nummer 35 im ATP-Ranking. Es wird am Dienstag das erste Match zwischen ihm und Thiem sein. Der topgesetzte Spieler in Wien, der Deutsche Alexander Zverev, trifft zum Auftakt bereits am Montag auf den Serben Victor Troicki. (APA, 21.10.2017)