Messerattacke in München: Verdächtiger festgenommen

Mindestens vier Personen sind leicht verletzt – Die Hintergründe sind noch unklar

München – Ein Unbekannter hat am Samstagfrüh in München mehrere Personen mit einem Messer angegriffen und leicht verletzt. Nach Polizeiangaben wurde vier Personen, aber niemand lebensbedrohlich verletzt. Die Münchner Feuerwehr berichtete von fünf Verletzten. Am Samstagvormittag laut einem Sprecher der Polizei ein Verdächtiger festgenommen worden. Es sei unklar, ob es sich um den Täter handelt.

Der Täter hatte an fünf verschieden Orten zugestochen und dabei vier oder fünf Menschen leicht verletzt. Neben dem Rosenheimer Platz gab es auch Angriffe am Paulaner Platz und an der Ständlerstraße.

Die Polizei rief die Anrainer während des Einsatzes über den Kurznachrichtendienst Twitter auf, in ihren Häusern zu bleiben und den Rosenheimer Platz, den Ostbahnhof und den Ostpark zu meiden. Der Täter sei noch flüchtig. Auch die Feuerwehr rief dazu über Twitter auf. Nähere Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt. Alle Verletzten seien versorgt worden, teilte die Feuerwehr mit.

Zur Fluchtrichtung des Täters haben wir unterschiedliche Aussagen, daher bitte den Bereich #Rosenheimerplatz, Ostahnhof und Ostpark meiden. — Polizei München (@PolizeiMuenchen) October 21, 2017

Laut einer Täterbeschreibung handele es sich um einen 40 Jahre alten, korpulenten, unrasierten Mann, der mit einem schwarzen Rad unterwegs ist und eine graue Hose und eine grüne Trainingsjacke trägt. In seinem Rucksack transportiere er eine Isomatte, schreibt die Polizei auf Twitter.

Am Samstag gab es rund um den Rosenheimer Platz in München keine großräumigen Verkehrssperren. Die Situation blieb relativ ruhig. (APA, red, 21.10.2017)