Laut Umfrage sind 35 Prozent für schwarz-blaue Koalition

35 Prozent der 500 befragten einer Umfrage im Auftrag des Nachrichtenmagazins "profil" sprechen Schwarz-Blau die größte Lösungskompetenz zu

Wien – 35 Prozent der Österreicher präferieren nach einer aktuellen Umfrage im Auftrag des Nachrichtenmagazins "profil" eine Koalition aus ÖVP und FPÖ und sprechen dieser die größte Problemlösungskompetenz zu. Laut der vom Meinungsforschungsinstitut unique Research durchgeführten Umfrage trauen hingegen nur 17 Prozent der Befragten einer ÖVP-SPÖ-Koalition zu, zukünftige Herausforderungen zu meistern.

12 Prozent sagen das über eine rot-blaue Regierung, 5 Prozent über eine ÖVP-Minderheitsregierung. 10 Prozent halten eine andere Koalitionsvariante für die beste Wahl. Befragt wurden 500 Personen, die Schwankungsbreite liegt bei 4,4 Prozentpunkten. Die Umfrage wurde telefonisch von 16. bis 20. Oktober durchgeführt.

Sondierungsgespräch mit Strache und Pilz

ÖVP-Spitzenkandidat und Außenminister Sebastian Kurz setzt am Samstag die Sondierungsgespräche fort. Am Vormittag war zunächst Peter Pilz geladen, am frühen Nachmittag kommt dann FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache.

Kurz selbst gab bei seinem Eintreffen vor Journalisten keine Neuigkeiten zum Besten – die Frage, ob die FPÖ sein Wunschpartner für eine Regierung sei, ließ er unbeantwortet. Stattdessen bekräftigte er, dass er gestern vom Bundespräsidenten den Auftrag zur Regierungsbildung erhalten habe und sofort an die Arbeit gegangen sei, indem er alle Parteichefs zu ersten Gesprächen geladen habe. Es brauche einen "respektvolleren Umgang" und "weniger Hick-Hack" in der Politik, betonte er abermals.

Peter Pilz positionierte sich vor den Journalisten in bewährter Manier einmal mehr als "politischer Gegenpol" zu einer erwartbaren schwarz-blauen bzw. türkis-blauen Regierung. Ein "gutes, sachliches Verhältnis" zum künftigen Bundeskanzler sei ihm zwar "recht". Er führe aber keine Regierungsverhandlungen, meinte der Vertreter der kleinsten Parlamentsfraktion. "Unser Platz ist die Opposition und die Kontrolle."

Schon am Freitag hat Kurz ein erstes Sondierungsgespräch mit Neos-Obmann Matthias Strolz geführt, dabei ging es vor allem um Verfassungsmehrheiten, die die Neos mit ÖVP und FPÖ liefern können. (APA, red, 21.10.2017)