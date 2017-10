Burgstaller als Vorbereiter und Vollstrecker

ÖFB-Teamspieler bereitete beim 2:0 für Schalke gegen Mainz den ersten Treffer vor und erzielte den Endstand

Gelsenkirchen – ÖFB-Teamstürmer Guido Burgstaller hat beim 2:0-Sieg von Schalke gegen Mainz 05 seinen drittes Saisontor in der deutschen Fußball-Bundesliga erzielt. Der Tiroler Alessandro Schöpf kam bei den "Königsblauen" am Freitag nicht zum Einsatz. Karim Onisiwo fehlte bei Mainz aufgrund seiner Schulterverletzung. Der Ex-Mattersburger war in dieser Woche operiert worden.

Burgstaller, der bereits das 1:0 von Leon Goretzka (13.) vorbereitet hatte, sorgte eine Viertelstunde vor Schluss für die Entscheidung. In der 84. Minute wurde der Kärntner vom Feld genommen. Während die Schalker den zweiten Sieg in Folge feierten und zumindest bis Samstag auf Tabellenplatz vier kletterten, endete die kleine Serie der Mainzer nach zuletzt drei Spielen ohne Niederlage. (APA, 20.10.2017)