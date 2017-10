TV- und Radiotipps für Samstag, 21. Oktober

Die Rettung Palmyras, James Bond – Skyfall, Der verbotene Schlüssel, Interstellar, Winter's Bone und Zwei glorreiche Halunken

17.30 MAGAZIN

Bürgeranwalt Die Themen bei Peter Resetarits: 1) Fahrradsturz wegen eines Schlagloches. 2) Nachgefragt: Unsicheres Wegerecht. 3) Kampf mit der Unfallversicherung. Bis 18.20, ORF 2

20.15 KULTURSTÄTTE

Die Rettung Palmyras Die Dokumentation stellt Palmyra als ein globales Handelszentrum der Antike vor und zeigt die Zerstörungen durch die Terrorgruppe IS auf. Im syrischen Bürgerkrieg geriet Palmyra als ein Symbol der Vielfalt und Toleranz in das Visier der fanatischen Gotteskrieger des "Islamischen Staates". Die Terrormiliz zerstörte die wichtigsten Bauwerke. Forscher in Syrien, Deutschland und anderen Ländern entwickeln Pläne für einen möglichen Wiederaufbau der Stadt. Bis 21.05, Arte

20.15 BOND, JAMES BOND

James Bond – Skyfall (GB 2012, Sam Mendes) James Bond stürzt bei einem Einsatz schwer verletzt in eine Schlucht. Seine Kollegin Eve hat auf Geheiß von MI6-Chefin M (Judi Dench) auf einen Widersacher geschossen, jedoch 007 getroffen. Für tot geglaubt, taucht Bond unter, um später gegen den skrupellosen Cyberterroristen Raoul Silva zu kämpfen. Daniel Craig bekommt bei seinem dritten Einsatz im Dienste Ihrer Majestät mit Javier Bardem einen würdigen Widersacher. Bis 22.30, ORF 1

20.15 GRUSELIG

Der verbotene Schlüssel (The Skeleton Key, USA/D 2015, Iain Softley) Die Krankenpflegerin Caroline Ellis (Kate Hudson) kündigt ihren Job in einem Hospiz. Kurz darauf erhält sie eine Stelle auf einer abgelegenen Plantage in den Sümpfen von Louisiana. Hier soll sie den nach einem Schlaganfall gelähmten Ben (John Hurt) pflegen. Im Dachzimmer des Hauses, welches mit einem geheimen Schlüssel verschlossen ist, lauert ein schreckliches Geheimnis, das sie in ihren Bann zieht. Idealer Thriller für Samstagabende.

Bis 22.05, RTL 2

20.15 DOKUMENTATION

Hört die Signale: Lenin I – Die Revolution, die noch keine war (1+2/4) Unter kommunistischer Führung wurde aus Russland die Supermacht Sowjetunion. Folge eins führt zurück in das Jahr 1917 nach St. Petersburg. Der Zar wurde gestürzt, danach kam Lenin durch einen Staatsstreich an die Macht, mit dem er eine demokratisch gewählte Regierung beseitigte. Um 21.40 Uhr folgt Teil zwei mit Der Kommunismus, der keiner war über die Schreckensherrschaft und die Verfolgung aller "Feinde des Sozialismus". Bis 23.15, ORF 3

22.05 ASTRONAUT

Interstellar (GB/USA 2014, Christopher Nolan) Anne Hathaway und Matthew McConaughey begeben sich auf eine interstellare Mission, um einen neuen Heimatplaneten für die Menschheit zu finden, die ihren alten kaputtgemacht hat (Klimawandel). Christopher Nolan inszeniert ein Scifi-Spektakel, dessen visuelle Effekte der Akademie einen Oscar wert waren. Bis 1.25, Puls 4

0.20 DSCHUNGELKÄMPFER

Tropic Thunder (USA/GB/D 2008, Ben Stiller) Tugg Speedman (Ben Stiller) hat seine besten Zeiten als Actionheld hinter sich. Ein Kinoerfolg muss her. Vietnamveteran Four Leaf (Nick Nolte) hat die Lösung: Er setzt das Schauspielteam im Dschungel aus und lässt es die harte Realität spüren. Eine irrsinnige Komödie, die das Talent von Stiller als Regisseur wieder einmal unter Beweis stellt. Mit Robert Downey Jr., Jack Black, Jay Baruchel und Brandon T. Jackson. Bis 2.10, ORF 1

0.20 JENNIFER LAWRENCE

Winter's Bone (USA 2010, Debra Granik) In den Wäldern der Ozark Mountains sorgt die 17-jährige Ree für ihre Mutter und ihre Geschwister. Als die Pfändung des Hauses droht, macht sie sich auf die Suche nach ihrem Vater, einem Drogendealer, der auf mysteriöse Weise untergetaucht ist. Beim Sundance Film Festival als bester Film ausgezeichnet. Allein schon wegen einer grandiosen Jennifer Lawrence zu Recht. Bis 1.55, One

roadsideflix

1.00 ITALOWESTERN

Zwei glorreiche Halunken (Il buono, il brutto, il cattivo, I 1966, Sergio Leone) Eine Schatzsuche inmitten des amerikanischen Bürgerkriegs: Ein mysteriöser Fremder (Clint Eastwood), ein mexikanischer Revolvermann (Lee Van Cleef) und ein sadistischer Krimineller (Eli Wallach) kämpfen um 200.000 Dollar. Die letzte Zusammenarbeit mit dem von Sergio Leone protegierten Clint Eastwood. Bis 3.55, ZDF