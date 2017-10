Zverev spielt beim Erste Bank Open schon Montag

Dimitrow am Mittwoch im Einsatz – Damit an jedem der ersten drei Hauptfeldtage ein Top-Ten-Spieler im Einsatz

Wien – Der topgesetzte Alexander Zverev wird nächste Woche beim Erste Bank Open sein Erstrundenmatch am Montag bestreiten. Das gaben die Organisatoren des ATP-500-Tennisturniers am Freitag bekannt. Der drittgereihte Bulgare Grigor Dimitrow wiederum wird am Mittwoch erstmals im Stadthallen-Einsatz sein. Dass Lokalmatador Dominic Thiem am "THIEMStag" – Dienstag – spielt, war schon festgestanden.

"Ich freue mich, dass ich in diesem Jahr mein Hauptfeld-Debüt in Wien geben werde", wurde der 20-jährige Zverev, heuer schon fünffacher Turniersieger und aktuell Weltranglisten-Fünfter, in einer Aussendung zitiert. Gegen wen die drei Top-Ten-Spieler antreten werden, entscheidet sich am Samstag (12.00 Uhr) bei der Auslosung. Zverev wie auch Dimitrow geben heuer ihr Debüt beim Wien-Turnier. (APA; 20.10.2017)